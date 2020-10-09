Трамп назвал дату проведения предвыборного митинга

Президент США Дональд Трамп заявил, что 10 октября может состояться предвыборный митинг. Об этом сообщает FOX News.

По его словам, митинг состоится «вероятно, во Флориде».

Ранее Трамп решил, что проведет митинг со сторонниками вместо второго раунда дебатов с демократом Джо Байденом.

Следующий раунд дебатов президента с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии США Джо Байденом был намечен на 15 октября.

Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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