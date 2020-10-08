У губернатора Югры обнаружен коронавирус

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова написала в своем Instagram, что сданный ей тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально», — сообщила Комарова.

Она добавила, что она перейдет на удаленный режим работы.

Согласно последним данным, за все время в регионе выявлено 23,7 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 21,6 тыс. человек, 198 пациентов скончались.

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