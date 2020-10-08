В Киргизии отвергли возможность отставки президента страны

Речи об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова пока не идет, заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также уведомила, что лидер Киргизии не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова.

Ранее Стамалиева сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и лично ведет переговоры со всеми политическими силами, для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.

В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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