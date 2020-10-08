РФ запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросит у Германии отчет ОЗХО по делу блогера Алексея Навального, передает «Интерфакс».

По ее словам, Россия запросит у ФРГ «полный отчет техсекретариата ОЗХО по итогам еще двух анализов, назначенных этой же структурой».

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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