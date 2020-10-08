Трамп решил провести митинг вместо дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет митинг со сторонниками вместо второго раунда дебатов с демократом Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб лидера страны.

В штабе американского лидера отмечают, что можно с легкостью обеспечить безопасность всех участников дебатов, при этом не упустив шанса для избирателей увидеть, как оба кандидата встретятся лицом к лицу.

«Мы воспользуемся этим печальным предлогом, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем митинг», — говорится в заявлении.

Следующий раунд дебатов президента с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии США Джо Байденом намечен на 15 октября.

Президентские выборы США пройдут 3 ноября.

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