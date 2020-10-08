Чехия отзовет посла из Белоруссии
Чехия до конца текущей недели (до 11 октября) планирует отозвать своего посла в Белоруссии для консультаций. Об этом заявил представитель дипведомства Зузана Штихова, передает РИА «Новости».
«Мы рассматривали вопрос о том, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Белоруссия», — уточнил дипломат.
По его словам, консультации будут длится около одной недели.
Ранее также Латвия и Эстония отозвали своих послов из Белоруссии.
Отношения Белоруссии со странами Европейского союза резко ухудшились после прошедших в республике 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
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