Стало известно местонахождение президента Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Об этом сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает РИА «Новости».

По словам Стамалиевой, глава государства находится в столице и лично ведет переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.

Ранее замглавы Совета безопасности республики Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Киргизии и подавшего в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%.

В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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