Асад заявил, что война в Сирии еще не закончилась

Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР еще не закончилась, главари террористов делают все возможное, чтобы она затянулась. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена», — подчеркнул сирийский лидер.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над международной террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России)в Сирии и Ираке. В отдельных районах государств продолжаются зачистки от боевиков. В настоящее время в приоритете политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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