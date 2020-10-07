Внесение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в базу розыска МВД России — технический аспект взаимодействия Союзных государств. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в России не возбуждали уголовное дело в отношении Тихановской.

Ранее МВД России объявило Тихановскую в розыск.

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