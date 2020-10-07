Песков заявил, что у России нет обязательств перед Карабахом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет обязательств перед Нагорным Карабахом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на Карабах, в отличие от Армении.

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Ереваном в рамках ОДКБ.

В соответствии с договором, если один из участников подвергается агрессии, то другие обязаны его защитить.

При этом глава государства уточнил, что эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.