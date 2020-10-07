Путин назвал условие для сотрудничества РФ с будущим президентом США

Российский президент Владимир Путин назвал условие для сотрудничества Москвы с будущим президентом Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

При этом в выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена российский лидер отметил острую антироссийскую риторику.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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