Путин назвал условие для сотрудничества РФ с будущим президентом США
Бернст Ю.
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Российский президент Владимир Путин назвал условие для сотрудничества Москвы с будущим президентом Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.
При этом в выступлениях кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена российский лидер отметил острую антироссийскую риторику.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
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