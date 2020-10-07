Вашингтон включил Россию в список национальных угроз
Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов внесло Россию в список национальных угроз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет американского ведомства.
В частности, отмечаются «действия» России, Ирана и Китая по «вмешательству в выборы» и ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.
В документе указывается, что эти государства могут попытаться помешать работе инфраструктуры выборов, подорвать доверие к властям США и усилить социальную напряженность.
«Россия, обладающая одними из самых передовых кибервозможностей в мире, может нарушить или повредить критически важную инфраструктуру США с помощью кибератак», — указано в отчете.
Кроме того отмечается, что российская сторона может путем кибершпионажа овладеть экономической, политической и информацией, касающейся национальной безопасности.
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