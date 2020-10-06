Брата Жээнбекова избили в киргизском Оше

Родного брата президента Киргизии, депутата парламента страны Асылбека Жээнбекова избили в ходе встречи с жителями Оша. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее видео очевидцы события выложили в Сеть.

Асылбек Жээнбеков проходил по спискам кандидатов от партии «Биримдик» (Единство), которая заняла первое место на прошедших 4 октября выборах в парламент Киргизии, набрав 24,5% голосов.

Ранее ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

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