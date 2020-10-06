Путин отчитал кабмин за неисполнение поручения по гармонизации законов в образовании

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — сказал Путин.

Путин добавил, что нововведения в этом направлении должны включать в себя присвоение тренерам статуса педагога.

«Это и педагогический стаж, и пенсии, и отпуск, и так далее — здесь много составляющих», — подчеркнул президент.

В заключении Путин потребовал от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сделать конкретное предложение, чтобы «дальше двигаться на этом треке».

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