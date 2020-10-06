Жээнбеков заявил, что в Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

«Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил», — заявил Жээнбеков.

5 октября в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тыс. человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. Вечером того же дня при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на 6 октября толпа ворвалась в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по данным минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.

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