Тихановская объяснила, почему хочет встретиться с Путиным
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что как политик хотела бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале ее штаба.
Тихановская объяснила, что хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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