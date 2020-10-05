Трамп заявил, что многое узнал о коронавирусе

Антон Демидов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за время болезни он многое узнал о коронавирусе нового типа. Видео с таким заявлением он выложил в своем Twitter.

Американский лидер признался, что «по-настоящему пошел в школу» и узнал про COVID-19.

«Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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