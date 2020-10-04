Помпео перенес визиты в Южную Кореи и Монголию
Максимс Краюшкинс
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Госсекретарь США Майк Помпео 4-6 октября посетит Токио для участия во встрече глав МИД США, Японии, Индии и Австралии. Об этом сообщает Госдеп США, передает «Интерфакс».
Ранее Помпео планировал посетить Южную Корею и Монголию.
«Госсекретарь Помпео рассчитывает снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на несколько недель», — говорится в сообщении.
Почему изменился срок визитов не сообщается.
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