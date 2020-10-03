Трамп заявил, что чувствует себя хорошо

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, написал в Twitter, что чувствует себя хорошо.

«Доктора, медсестры и все замечательные (сотрудники) Медицинского центра имени Уолтера Рида и другие в аналогичных потрясающих заведениях, которые к ним присоединились, — замечательные!!! За последние шесть месяцев был большой прогресс в битве с этой чумой. С их помощью я чувствую себя хорошо!» — написал Трамп.

Ранее врачи заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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