Врач Трампа не стал уточнять сроки выписки президента
Карина Казанцева
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Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли не стал уточнять, когда политика, заразившегося коронавирусом, выпишут из военно-медицинского центра имени Уолтера Рида (штат Мэриленд). Об этом пишет ТАСС.
«Я не хочу устанавливать жестких сроков», — ответил врач на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.
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