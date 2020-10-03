Си Цзиньпин пожелал Трампу выздоровления от COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму в Вашингтон, в которой пожелал президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления от COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Узнал, что господин президент и госпожа Меланья заболели коронавирусной инфекцией, я и моя супруга Пэн Лиюань желаем вам скорейшего выздоровления», — написал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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