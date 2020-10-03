Трамп прибыл в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп был доставлен в госпиталь имени Уолтера Рида, который находится в пригороде Вашингтона, передает РИА «Новости».

Вместе с тем американский лидер выложил в своем Twitter видео, в котором заявил, что у него «все хорошо».

Глава Белого дома в своем видеообращении также отметил, что теперь «надо убедиться, что все будет в порядке».

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

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