Байден пройдет тест на коронавирус в ближайшие часы из-за контактов с Трампом

Кандидат в президенты США Джозеф Байден экстренно пройдет тест на коронавирус из-за подтверждения инфекции у главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, Джозеф Байден обычно проходит тестирование каждую неделю. Однако в этот раз он принял решение провести внеплановый анализ из-за контакта с Трампом во время дебатов 29 сентября.

Ранее Трамп заявил, что вместе со своей супругой изолировался от окружающих из-за обнаружения коронавируса у его помощницы. Позже у них подтвердился COVID-19. Самочувствие президентской семьи остается нормальным.

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