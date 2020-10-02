Трамп заявил о намерении соблюдать карантин до результатов теста на COVID

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен соблюдать карантин в ожидании результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер напомнил, что он сдал тест на коронавирус вместе со своей женой Меланьей Трамп, которая также будет соблюдать карантин.

Ранее советница Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшая его на президентские дебаты в Кливленде, получила положительный результат теста на COVID-19. Глава Белого дома подтвердил эту информацию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трампа назвали «локомотивом инфодемии» COVID-19

— У советницы Трампа выявили коронавирус

— Дональд и Меланья Трамп сдали тест на COVID-19 после заражения советницы