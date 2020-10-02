У советницы Трампа выявили коронавирус

Советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс получила положительный анализ на тест на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом издание уточняет, что ранее на неделе она сопровождала Трампа вместе с другими советниками на президентские дебаты в Кливленде.

После этого она также находилась в одном самолете с американским лидером, когда он направлялся на митинг в Миннесоту в среду, 30 сентября.

Агентство подчеркивает, что те сотрудники, которые находятся в тесном контакте с главой Белого дома, проходят ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию. Однако источник из Белого дома отметил, что признаков заражения Трампа COVID-19 нет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти предупредили американцев о росте заболеваемости COVID-19

— В США прошел первый раунд дебатов Трампа и Байдена

— Трампа назвали «локомотивом инфодемии» COVID-19