ЕС вводит санкции против Белоруссии со 2 октября

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в рамках саммита лидеров стран ЕС было принято решение о введении санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в черный список войдут около 40 представителей руководства страны.

Мишель добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не внесен в перечень ограничительных мер. Против введения санкционных мер снова проголосовал Кипр.

По его словам, санкционный список будет введен в действие со 2 октября.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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