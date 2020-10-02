Помпео спросили, кого США признают легитимными президентом Белоруссии

Госсекретаря США Майка Помпео спросили в ходе интервью на Fox News о том, кого Белый дом признает легитимным президентом Белоруссии.

По его словам, действующий белорусский президент Александр Лукашенко «сам себя привел к присяге», однако это «не имеет никакого смысла».

При этом глава госдепа ушел от ответа на вопрос о том, признает ли Вашингтон президентом Белоруссии экс-кандидата Светлану Тихановскую.

Кроме того, чиновника спросили о тех мерах, которые намерены предпринимать американские власти, «чтобы не спровоцировать зеленых человечков», то есть военнослужащих из России.

«Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе», — заключил Помпео.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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