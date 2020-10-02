США призывают внешние силы не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призывают стороны обострившегося конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе к перемирию. Об этом сообщает Fox News.

При этом он добавил, что Белый дом осуждает вовлечение внешних сил в происходящие события, поскольку это «только усугубит проблему». По его мнению, конфликт не должен приобретать международный характер.

«Мы хотим, чтобы обе (стороны. — «Газеты.Ru») дали задний ход. Мы говорили с лидерами каждой из двух стран, призывая их это сделать», — подчеркнул Помпео.

Глава госдепа выразил надежду на то, что стороны поймут, что насилие не является решением политических и этнических конфликтов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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