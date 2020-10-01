Небензя призвал Германию не писать в СБ ООН о Навальном, а сотрудничать с РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Германии стоит сотрудничать с Россией для расследования инцидента с Алексеем Навальным, а не пытаться обращаться по этой теме в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместо того чтобы составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ, лучше бы они сотрудничали с российскими властями», — сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления в ООН призвал Россию помочь в расследовании инцидента с Навальным и снова пригрозил последствиями за это происшествие.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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