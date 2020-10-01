Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху
Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление по карабахскому конфликту, передает РИА «Новости».
Президенты заявили, что осуждают эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к немедленному прекращению боевых действий в регионе.
Помимо этого, они призвали руководство Армении и Азербайджана начать переговоры без предварительных условий при содействии Минской группы ОБСЕ.
Лидеры стран выразили соболезнования родственникам пострадавших и погибших в зоне конфликта.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призывы Минской группы к прекращению военных действий являются недопустимыми.
Он обвинил Россию, США и Францию в 30-летнем «игнорировании» проблемы в Нагорном Карабахе и подчеркнул, что огонь будет прекращен только после освобождения региона от «армянской оккупации».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.