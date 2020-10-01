Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить бои в Карабахе

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали немедленно прекратить военные действия в регионе и осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения.

Лидеры также призвали руководство Азербайджана и Армении сесть за стол переговоров при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, президенты выразили соболезнования родственникам жертв этого конфликта.

Ранее в Баку сообщили о 16 погибших мирных гражданах в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.