Харрис оценила прошедшие теледебаты Трампа и Байдена

Кандидат демократов на пост американского вице-президента Камала Харрис прокомментировала прошедшие дебаты кандидатов в президенты США в эфире телекомпании CNN.

Она заявила, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пытался вести беседу в зрелом ключе.

По ее мнению, он продолжит участвовать в следующих раундах предвыборных теледебатов, несмотря на поведение действующего лидера страны Дональда Трампа в первом раунде.

Харрис также отметила, что прошедшие дебаты наглядно продемонстрировали «яркий контраст» между двумя кандидатами.

Прошедший район был первым и состоялся 29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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