Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа «щенком» президента России Владимира Путина. Трансляцию дебатов кандидатов ведет CBS News.

«При власти этого президента мы стали слабее, больнее, беднее. Мы стали более разобщенными и более жестокими», – заявил Байден.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп сравнил себя со всеми президентами США

— Трамп рассказал о миллионах уплаченных налогов