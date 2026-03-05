Россиянки раскрыли, с какими киногероинями ассоциируют себя

В преддверии Международного женского дня 8 Марта киноканал Cinema проел опрос и узнал, каких киногероинь россиянки могут назвать своей ролевой моделью. Полученными данными канал поделился с «Газетой.Ru».

Лидером опроса стала Скарлетт О'Хара, героиня фильма Виктора Флеминга «Унесенные ветром», экранизации одноименного романа Маргарет Митчелл. Скарлетт получила 25% голосов. Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США, которая кардинально меняет жизнь юной избалованной дочери плантатора и раскрывает в ней силу духа и практицизм. Участницы опроса отметили, что в героине их привлекает способность сказать себе: «Я подумаю об этом завтра». Всего в кастинге на роль Скарлетт участвовало 1400 кандидаток, а актриса Вивьен Ли, которую в итоге выбрали, получила премию «Оскар».

На втором месте оказалась Амели, героиня одноименной романтической комедии Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в роли девушки, которая смотрит на мир по-своему и видит прекрасное в самых обыкновенных вещах. Третью строчку заняла Миранда Пристли из картины Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada» — деспотичная начальница глянца, которую сыграла Мэрил Стрип, удостоенная «Золотого глобуса» за роль в фильме.

«Амели» (2001)



Международную славу Тоту принесло знакомство с Жан-Пьером Жене. Когда вышел «Салон красоты «Венера», режиссер как раз находился в поиске нестандартной героини для своего нового фильма «Амели» — и разглядел в Одри «эльфа с большими глазами». Благодаря необычному сюжету и таланту Тоту лента стала культовой, а образ героини настолько полюбился зрителям, что повлиял на популярность имени Амели среди новорожденных. Для самой же артистки роль застенчивой и эксцентричной девушки стала визитной карточкой. Canal+

Четвертой по результатам опроса стала Тося Кислицына из комедии Юрия Чулюкина «Девчата», на пятом месте — Катерина Тихомирова из мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», шестую строку в опросе заняла Лида, героиня фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

На седьмой строчке рейтинга — обольстительная Холли Голайтли из фильма Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани», снятого по мотивам одноименной повести Трумена Капоте с Одри Хепберн, на восьмой — радистка Кэт из сериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» о полковнике Исаеве, которому под видом штандартенфюрера Штирлица необходимо помешать проведению сепаратных переговоров Германии с Великобританией и США.

На девятой строчке оказалась журналистка Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», рассказывающего о жизни и романтических приключениях четырех подруг в Нью-Йорке, а на десятой — Маргарита, героиня картины 2023 года «Мастер и Маргарита», экранизации пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова в исполнении Юлии Снигирь.

Список картин был сформирован на основе зрительских оценок, кассовых сборов и редакционных рейтингов популярных российских и зарубежных изданий, а рейтинг сформировали на основе зрительского опроса, который проводился в «Дзене» «Кино, девчата!».

