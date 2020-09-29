СМИ: Байден отказался от проверки на электронные наушники на дебатах

Президент США Дональд Трамп предложил проверить выступающих на первых президентских дебатах на наличие электронного наушника. Как сообщает FOX News, ссылаясь на источник, штаб Байдена отказался от этого предложения.

«Несколько дней назад кураторы Джо Байдена согласились на предварительную проверку электронных наушников, но сегодня резко изменили свое мнение и отказались», — сообщил представитель штаба Трампа Тим Мерто.

Ранее Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами. Он не уточнил, откуда поступила эта информация. К настоящему времени Байден не делал таких заявлений в публичном поле.

Первые теледебаты перед грядущими выборами в США пройдут 29 сентября. После этого кандидаты встретятся в эфире как минимум дважды.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

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