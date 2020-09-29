Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер призвал прекратить огонь в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев заверил, что турецкая авиация не участвует в конфликте в Карабахе

— Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

— Пашинян: в Карабахе идет война