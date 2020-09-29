Байден: США должны потребовать от Турции не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что США следует потребовать от Турции не вмешиваться в конфликт в Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые теледебаты перед грядущими выборами в США проходят 29 сентября. После этого кандидаты встретятся в эфире как минимум дважды. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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