МИД Белоруссии прокомментировал встречу Тихановской и Макрона

Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона не имеет практического смысла. Такое мнение выразил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА «Новости».

По его словам, Тихановская стала «новой достопримечательностью» Литвы, которую «всем обязательно навязывают для посещения».

«Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — заявил Глаз.

Ранее стало известно, что Макрон встретился с Тихановской в рамках визита в Вильнюс.

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