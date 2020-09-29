МИД Белоруссии прокомментировал встречу Тихановской и Макрона
Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона не имеет практического смысла. Такое мнение выразил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА «Новости».
По его словам, Тихановская стала «новой достопримечательностью» Литвы, которую «всем обязательно навязывают для посещения».
«Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — заявил Глаз.
Ранее стало известно, что Макрон встретился с Тихановской в рамках визита в Вильнюс.
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