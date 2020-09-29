Песков оценил встречу Макрона с Тихановской
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать эту встречу не можем. Это право президента Франции и гражданки Белоруссии. Это право и его, и ее», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.
Песков отметил, что Макрон, по всей видимости, «поддерживает эту гражданку Белоруссии».
Ранее сообщалось, что французский лидер провел встречу с Тихановской в Вильнюсе.
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