Путин заявил, что борьба с COVID-19 еще не окончена

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета заявил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена.

По его словам, нельзя расслабляться и терять бдительность. Глава государства призвал граждан соблюдать все рекомендации врачей и ответственно подходить к своему здоровью.

Путин подчеркнул, что от общих усилий зависит результат борьбы с пандемией и то, будут ли вновь введены ограничения, которые «весьма чувствительны для экономики и обременительны для людей».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые ограничения в связи с коронавирусом не нужно будет вводить при соблюдении всех санитарных требований.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, 23 млн человек выздоровели, а более 990 тыс. пациентов — умерли.

В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».