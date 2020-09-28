Лукашенко планирует посетить Сибирь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году хочет побывать в «основных точках России», включая Сибирь. Об этом пишет РИА «Новости».

«Для меня все, что за Уралом, — это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у Белоруссии всегда были хорошие отношения с Сибирью, в том числе потому, что туда уехали многие белорусы.

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