Президенты России и Южной Кореи высказались за кооперацию в разработке вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — рассказали в пресс-службе.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной повестки и подтвердили комплексное политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова.

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