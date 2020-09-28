Президенты России и Южной Кореи высказались за кооперацию в разработке вакцины от COVID-19
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — рассказали в пресс-службе.
Также главы государств обсудили актуальные вопросы региональной повестки и подтвердили комплексное политико-дипломатическое урегулирование проблем Корейского полуострова.
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