Армения обратилась в ЕСПЧ по ситуации в Карабахе

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обострения в Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительство республики в суде.

«Армения потребовала применить в отношении Азербайджана промежуточные меры, в частности, обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — отметили в представительстве.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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