Жена Пашиняна находится в Нагорном Карабахе

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян находится в столице непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Акопян, она прибыла в Степанакерт, чтобы «быть рядом с арцахскими братьями и сестрами» в условиях эскалации конфликта в регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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