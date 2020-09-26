Байден заявил, что Трамп недостаточно умен, чтобы уметь дебатировать
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден накануне первых теледебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом заявил в эфире телеканала MSNBC, что тот недостаточно умен, чтобы знать, как дебатировать.
Байден отметил, что ожидает от Трампа личных нападок.
«Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умен», — сказал Байден.
Политик подчеркнул, что Трамп мало что знает о внешней и внутренней политике.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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