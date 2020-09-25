Тихановская обсудила с зампомощника Помпео ситуацию в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с зампомощника госсекретаря США, на которой они обсудили ситуацию в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе беседы они поговорили о последних событиях в Белоруссии и обсудили «возможные пути выхода из кризиса». Кроме того, Тихановская и помощник госсекретаря подняли тему возможного участия США, Евросоюза и России в диалоге по президентским выборам в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. При разгоне демонстраций милиция и внутренние войска применили против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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