Анна Светлова

Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление латвийского МИД.

В ведомстве отметили, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам.

«Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», — говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства Латвии, в расширенный санкционный список вошли представители администрации президента Белоруссии, МИД республики и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

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