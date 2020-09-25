Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии
Латвия ввела санкции против 101 должностного лица Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление латвийского МИД.
В ведомстве отметили, что белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам.
«Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», — говорится в сообщении.
По данным внешнеполитического ведомства Латвии, в расширенный санкционный список вошли представители администрации президента Белоруссии, МИД республики и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.
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