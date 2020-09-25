Песков: введение новых антикоронавирусных ограничений в России не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных», — сказал Песков.

Он отметил, что ранее принятые в России меры по мобилизации системы здравоохранения позволяют «в контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии».

На данный момент введение дополнительных антикоронавирусных ограничений не планируется, подчеркнул Песков. Однако он призвал всех быть «более аккуратными, заботиться о себе и своих близких».

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 136 048 случаев COVID-19.

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