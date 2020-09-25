В СФ выступят за ответные меры против сенаторов США, предложивших санкции к РФ

В Совете Федерации будут инициировать ответные меры в адрес американских сенаторов, которые ранее предложили ввести санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Владимира Джабарова.

По его мнению, подобная инициатива в США является беспределом и не вписывается в нормы международного права.

«Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков — и после этого санкции? Это беспредел», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что лично будет предлагать своим коллегам ввести персональные санкции против сенаторов, предложивших этот закон, и тех, кто проголосует за него.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают информацию о ситуации с Навальным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального