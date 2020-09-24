США анонсировали санкции против Ирана за убийство Афкари

Вашингтон 24 сентября введет новые санкции против официальных лиц Ирана, в том числе против судьи, которая вынесла смертный приговор известному спортсмену-борцу Навиду Афкари. Об этом заявил спецпредставитель госдепа по Венесуэле и Ирану Эллиот Абрамс, передает РИА «Новости».

«Сегодня США объявят о введении санкций против нескольких иранских официальных лиц и компаний, в том числе против судьи, который приговорил Афкари к смерти», — заявил Абрамс.

Афкари был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году и создание спецгрупп для свержения действующего в стране режима. За спортсмена заступались глава UFC Дэйна Уайт и даже президент США Дональд Трамп, но власти Ирана привели приговор в исполнение. 27-летний Афкари был казнен 13 сентября.

В Международном олимпийском комитете сообщили, что шокированы новостью о казни иранского борца. До этого президент МОК Томас Бах лично обращался к верховному лидеру Ирана с просьбой помиловать спортсмена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе

— Россия продолжит сотрудничество с Ираном вопреки санкциям США

— Трамп заявил, что хочет видеть Иран сильным, но без ядерного оружия